Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir değişimi sürüyor - Son Dakika

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir değişimi sürüyor

16.10.2020 11:55
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir değişimi sürüyor, System.String[]

Yemen'de hükümet ve Husiler arasında yapılan anlaşma kapsamında esir değişimi ikinci gününde devam ediyor.

Yemen'de hükümet ve Husiler arasında yapılan anlaşma kapsamında esir değişimi ikinci gününde devam ediyor.

Bugün hükümet ve Husilerin 351 kişiyi takas etmesi beklenirken, esirleri taşıyacak Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait uçaklar havalimanlarına ulaştı.

Havalimanı kaynaklarından alınan bilgiye göre ICRC'nin, hükümete bağlı 151 esiri Aden'e taşıyacak olan uçağı, Husilerin kontrolündeki Sana'ya iniş yaptı.

Aynı şekilde ICRC'nin Husilerden 200 kişiyi Sana'ya taşıyacak uçağı da Aden'e ulaştı.

Yemenli taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla dün takas edilen esir sayısı 710'e ulaşmıştı.

Müzakere ve esir takası sürecinde ICRC'den dün yapılan yazılı açıklamada taraflar arasında 1000'den fazla esirin serbest bırakılmasının beklendiği belirtilerek, beş buçuk yıl süren çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük çapta esir takasının yapıldığı vurgulanmıştı.

Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Hükümet, İsviçre, Eylül, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir değişimi sürüyor - Son Dakika

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