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Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 206 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 206 kişi serbest bırakıldı

29.09.2021 16:55
Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 206 kişi serbest bırakıldı, System.String[]

Yemen ordusu, Taiz'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası kapsamında 206 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen ordusu, Taiz'de hükümet ile Husiler arasında yapılan esir takası kapsamında 206 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı "Taiz Askeri Ekseni"nin medya merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taiz kentinde yerel ara bulucuların gözetiminde hükümet ile İran destekli Husiler arasında esir takası gerçekleştirildi.

Takas kapsamında 70 Husi milis karşılığında, Husilerce kaçırılan çoğu sivil 136 kişinin teslim alındığı belirtildi.

Husilerden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlık ve çatışmaların sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümet arasında 2018'de "esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla" ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Stockholm Anlaşması'ndan sonra birçok kez esir değişimi için masaya oturan taraflar, Ekim 2020'de savaşın başlangıcından beri en büyük esir takasını gerçekleştirmiş, bu kapsamda 15'i Suudi Arabistan, 4'ü Sudan vatandaşı toplam 1056 mahkum ya da tutsak serbest bırakılmıştı.

Yemen'de hükümete bağlı güçler ile Husiler arasında bugüne kadar birçok cephede esir takası gerçekleştirildi.

Tarafların elindeki esir sayısına ilişkin ise net bir bilgi bulunmuyor.

Hükümet, Yemen, Medya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 206 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de hükümet ile Husiler arasındaki esir takası kapsamında 206 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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