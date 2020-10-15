Yemen'de hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 710'a çıktı - Son Dakika

Yemen'de hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 710'a çıktı

15.10.2020 23:01
Yemen'de hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 710'a çıktı, System.String[]

Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla takas edilen esir sayısı 710'e ulaştı.

Yemen'de taraflar arasındaki esir takası anlaşması kapsamında, Yemen hükümetinin 470 ve Husi milislerin 240 esiri serbest bırakmasıyla takas edilen esir sayısı 710'e ulaştı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde yürütülen müzakereler sonrasında Husiler tarafından serbest bırakılan Suudi Arabistanlı 15, Sudanlı 4 esirin de aralarında bulunduğu 240 kişi Hadramevt'teki Seyun Havalimanı'na ulaştı.

Serbest bırakılan esirler, Yemen Başbakan Yardımcısı Salim el-Hanbeşi başkanlığındaki yetkililer tarafından karşılandı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, yaptığı açıklamada hükümetin her türlü imkanı kullanarak kaçırılan ve kaybolan kişileri bulmak için elinden geleni yapacağını vurguladı.

470 Husi Sana'ya ulaştı

Öte yandan Husilere bağlı medya organlarına açıklamada bulunan Esir İşleri Ulusal Komitesi Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, Yemen hükümetinin serbest bıraktığı 470 kişinin Sana Havalimanı'na geldiğini duyurdu.

Murtaza, yarın itibariyle 200 esiri serbest bırakacaklarını belirtirken, Yemen hükümetinin de 151 esiri daha salıvereceğini ifade etti.

Toplamda 1000'den fazla esirin takas edilmesi bekleniyor

Müzakere ve esir takası sürecinde ICRC'den yapılan yazılı açıklamada ise taraflar arasında 1000'den fazla esirin serbest bırakılmasının beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, beş buçuk yıl süren çatışmaların başlangıcından bu yana en büyük çapta esir takasının yapıldığı vurgulandı.

Esir takası sırasında uçuşların ICRC tarafından yapıldığı ve esirlerin sorunsuz biçimde evlerine dönmeleri için tıbbi muayene dahil gerekli önlemlerin alındığı aktarıldı.

Esir takası anlaşması

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 18 Eylül'de İsviçre'de Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklular konusunda müzakerelerin başladığını duyurmuştu.

İsviçre'nin Montrö kenti yakınlarındaki Glion kasabasında 27 Eylül'de sona eren Yemen Esir Takası Denetleme Komitesinin dördüncü toplantısının ardından, Özel Temsilci Griffiths'in ofisi ve ICRC'den yapılan ortak açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin, 1081 esir ve tutuklunun derhal serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'nin verilerine göre, Yemen hükümet güçleri ve Husiler arasında 6 yıldır devam eden çatışma nedeniyle 12 bini sivil olmak üzere 112 bin kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümet ile Husilerin takas ettiği esir sayısı 710'a çıktı - Son Dakika

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