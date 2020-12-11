Yemen'de, "hükümet uzlaşısının" ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı - Son Dakika

Yemen'de, "hükümet uzlaşısının" ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı

11.12.2020 04:33
Yemen'de,

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşıya varıldığını" açıklamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin "yeni hükümetin kurulması konusunda uzlaşıya varıldığını" açıklamasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) ile hükümet güçleri arasında yeniden çatışma çıktı.

Ebyen'de hükümete bağlı Özel Kuvvetler sözcüsü Emin Hüseyin AA muhabirine yaptığı açıklamada, GGK güçlerinin, uzlaşı açıklamasının ardından kentteki sükunet halinden faydalanarak Şeyh Salim cephesinde ilerlemeye çalıştığını ancak buna engel olduklarını söyledi. Hüseyin, yaşanan çatışmada can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

GGK sözcüsü Muhammed en-Nakib ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Riyad Anlaşması'nı engellemekle suçladığı hükümet güçlerinin Ebyen'in doğusundaki Et-Tariyye ve Vadi Sela cephelerindeki GGK güçlerini topçu ateşiyle provoke etmeye devam ettiğini belirtti.

Nakib, söz konusu ihlallerin, Suudi Arabistan'ın kente gözlemci komite göndermesiyle eş zamanlı gerçekleştiğini aktardı.

Yemen hükümeti ile BAE destekli ayrılıkçı GGK, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 5 Kasım 2019'da, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların Savunma ve İçişleri bakanlıklarına bağlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi maddeleri içeren bir anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden dün yapılan açıklamada, Yemen hükümeti ile BAE destekli GGK'nin bir hafta içinde 24 bakandan oluşacak bir hükümet kurulması konusunda anlaştığı duyurulmuştu.

GGK Sözcüsü Nizar Heysem de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kabinenin kuzey ve güney arasında eşit şekilde paylaştırılacağı yeni bir hükümet konusunda nihai anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan güçleri dün, Ebyen'de tarafların çatışma noktalarından çekilmesini denetlemek üzere 6 zırhlı araçla kentin güneyindeki Şakra kentine ulaşmıştı.

Suudi Arabistan, Çatışma, Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de, 'hükümet uzlaşısının' ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı         
00:02
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde         
19:42
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Gayet iyi tanırım" dediği Biden Türkiye için tavizlere hazır         
07:45
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 04:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de, "hükümet uzlaşısının" ardından Ebyen'de yeniden çatışma çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei