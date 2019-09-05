Yemen'de hükümet ve Güney Geçiş Konseyi çatışmaların durması amacıyla "dolaylı görüşmelere" başladı
3 saat önce
Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile liman şehri Aden ve güney bölgelerde devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki kenti Cidde'de "dolaylı görüşmelere" başladıklarını duyurdu.
Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi ile liman şehri Aden ve güney bölgelerde devam eden çatışmaları durdurmak amacıyla Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki kenti Cidde'de "dolaylı görüşmelere" başladıklarını duyurdu.
Güney Geçiş Konseyi heyeti daha önce 20 Ağustos'ta Aden'deki gelişmeleri görüşmek üzere Yemen hükümeti ile yine Cidde'de bir araya gelmiş ancak görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:08
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