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Yemen'de hükümetin kalesi Marib Husilerin tehdidi altında - Son Dakika

Yemen'de hükümetin kalesi Marib Husilerin tehdidi altında

07.11.2021 12:35
Yemen'de hükümetin kalesi Marib Husilerin tehdidi altında

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta, meşru hükümetin kalesi kabul edilen, petrol ve doğal gaz kenti Marib, yıl başından bu yana İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaşta, meşru hükümetin kalesi kabul edilen, petrol ve doğal gaz kenti Marib, yıl başından bu yana İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Başkent Sana'nın yaklaşık 120 kilometre doğusunda yer alan ve aynı zamanda savunma bakanlığının karargahını barındıran Marib kenti, ayrıca petrol ve doğal gaz zenginliğiyle savaştan önce çoğu bölgeye elektrik sağlayan Marib Elektrik Santraline de ev sahipliği yapıyor.

Husiler kentin stratejik önemi ve enerji alanındaki avantajından dolayı Marib'e saldırılarını sürdürüyor.

Yemen'de bir kesim Marib'in düşmesinden ciddi şekilde endişe ederken, bir kesim ise Husilerin kontrolü ele geçirmesini uzak bir ihtimal şeklinde değerlendirerek, hükümet güçlerinin zafere kadar Husilerle mücadele edeceği görüşünde.

Husiler ise Marib halkına "güvence veren mesajlar" yolluyor ve "Yemen'in tamamı kurtarılıncaya kadar askeri operasyonlara devam edeceklerini" vurguluyor.

Husiler ve hükümetten gelen çelişkili açıklamalar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, 31 Eylül'de Marib merkez ilçesi ile kentin petrol ve doğal gaz kuyularının bulunduğu El-Vadi ilçesi hariç olmak üzere tüm ilçeleri ele geçirdiklerini duyurdu.

Yemen ordu güçleri ise Marib'in Sirvah, Cevbe ve Ragvan ilçelerinde hala mevcudiyetlerini koruduklarını ve Husilerin bu ilçelerin hepsini ele geçiremediğini bildirdi.

Husilerin geçen günlerde Marib'in Cebel Murad ve Cevbe ilçelerinin bir kısmını ele geçirdiğini duyurması, hükümet yanlısı taraflar arasında endişeye neden oldu.

Marib'deki başarısızlık hükümet ve Arap koalisyonuna mal ediliyor

Genel Halk Kongresi, Yemen Islah Partisi, Yemen Sosyalist Partisi, Nasırcı Birlik Örgütü, Arap Sosyalist Baas Partisi, Selefi Reşad Partisi tarafından 2 Kasım'da yapılan ortak açıklamada, Marib'deki durum konusunda hükümet ve Arap koalisyonu suçlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meşru hükümet, askeri, ekonomik, siyasi ve medya gibi çeşitli alanlardaki sorumluluğunda başarısız olmuştur. Bu durum, Husilerin darbeyle oluşan hakimiyetlerine son vermek ve cumhuriyeti yeniden geri kazanmak hedefiyle çalışan direnişe olumsuz yansımaktadır."

Açıklamada söz konusu partilerin, Arap koalisyonuna verilen görevi yerine getirirken ortaya koyduğu kötü idare ve gösterdiği kötü performansı şaşkınlıkla izlediği belirtildi.

Marib'de hayati öneme sahip ulusal bir savaşta gösterdiği başarısızlıktan dolayı meşru yönetimi kınayan siyasi partiler, bu durumdan doğan sonuçların tüm sorumluluğunun hükümette olduğunu savundu.

Yemen'in önde gelen siyasi isimlerinden Mehvit Valisi Salih Sami, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu açıklamaların ülkede etkiye sahip tüm siyasi güçleri bir araya getirdiğini belirtti.

Sami, "Açıklamada, yürütmenin hükümet ve başkanlık kanatlarının Arap koalisyonu ile birlikte İran ve yerel uzantıları ile mücadele etmedeki zayıflığını ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

Marib'in düşmesi hükümet kanadında uzak bir ihtimal olarak görülüyor

Yemen ordusundan bir kaynak AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marib'in yerel halkı ve savaşçıları tarafından korunduğunu söyledi.

Marib şehrinin veya petrol sahalarının düşmesini çok uzak bir ihtimal olarak değerlendiren kaynak, "Husilerin birkaç bölgede ilerlediği doğru. Ancak Marib şehri ve petrol sahaları, iyi bir şekilde korunuyor." dedi.

Siyasi yazar Yakub el-Atvani de "Marib'de aylardır devam eden çatışmalar, Yemen savaşının başlangıcından bu yana yaşanan en şiddetli ve kanlı çatışmalardır." diye konuştu.

"Husiler daha fazla kan kaybediyor ancak aynı zamanda Marib'de daha geniş bir alan kazanıyorlar. Çünkü iyi donatılmış ve uyumlu bir örgüte sahipler." diyen Atvani, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan ise Yemen ordusunu ve kabile güçlerini destekleme konusunda isteksiz. Sadece havadan müdahalede bulunuyor bu durum da haritada görüldüğü gibi Husileri caydırmada başarı sağlamıyor."

Husiler, Marib kent merkezinden önce petrol sahalarına yönelebilir

Savaşın başından bu yana hükümetin güçlü kalelerinden biri olan Marib'de, savaş bölgelerinden kaçmak zorunda kalan 2 milyondan fazla Yemenli bulunuyor.

Beyda kentinin tamamını ele geçiren Husiler toplamda 14 ilçeden oluşan Marib iline doğru üç cephede ilerledi.

Kent merkezine neredeyse 30 kilometreye kadar yaklaşan ve birçok ilçe merkezini ele geçiren Husiler, Marib'i 3 cepheden kuşatmış durumda.

Husilerin, bir sonraki hamle olarak kentin doğusunda bulunan, petrol ve doğal gaz rafinerilerini barındıran Safir bölgesine kadar olan alana yönelebileceği belirtiliyor.

Doğalgaz, Petrol, Yemen, Marib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de hükümetin kalesi Marib Husilerin tehdidi altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de hükümetin kalesi Marib Husilerin tehdidi altında - Son Dakika
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