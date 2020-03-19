Yemen'de Husi milislerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husi milislerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor - Son Dakika

Yemen'de Husi milislerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor

1 saat önce

Yemen'de hükümet güçleri ile Husi milisler arasında farklı vilayetlerde meydana gelen çatışmalarda her iki taraftan ölenler olduğu belirtildi.

Yemen'de Husi milislerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalar sürüyor, System.String[]

Yemen'de hükümet güçleri ile Husi milisler arasında farklı vilayetlerde meydana gelen çatışmalarda her iki taraftan ölenler olduğu belirtildi.

Yemen ordusunun Cevf vilayetindeki birliklerinin sözcüsü Albay Rabi el-Kuraşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'den fazla Husi milisin Cevf'in kuzeyindeki Hab ve Eş-Şaf ilçesindeki ordu birliklerine saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Kuraşi, orduya bağlı birlikler ile bölgedeki kabilelerin verdiği destekle söz konusu milislerden bazılarının öldürüldüğünü, bazılarının ise esir alındığını kaydetti ancak sayıya ilişkin bilgi vermedi.

Yemen ordusuna ait "September Net" haber sitesinde ise Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Korgeneral Ali Muhsin Salih, 3. Askeri Bölge'de Husilerle girdikleri çatışmada hayatlarını kaybeden Tuğgeneral Abdusselam es-Semavi ile Albay Sadık el-Ahram için taziye mesajı yayımladı.

Salih, Semavi ile Ahram'ın nerede öldüklerine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak 3. Askeri Bölge'nin Marib ve Şebve'yi içine aldığı biliniyor. Marib cephesi, Husilerle hükümet güçleri arasında özellikle bu hafta şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Yine aynı siteye göre, hükümet güçleri Beyda vilayetinde Husilerle girdiği çatışmaların akabinde bazı noktaları ele geçirdi. Çatışmalarda onlarca Husi milisin öldüğü belirtildi ancak sayı verilmedi.

Hükümet, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:40 Kaynak: AA

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