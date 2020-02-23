Yemen'de Husiler 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini duyurdu - Son Dakika

Yemen'deki Husiler, 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Muşat, Yemen'de, Sakıb-1, Sakıb-2, Sakb-3 ve Fatır-1 adları verilen 4 hava savunma sistemi geliştirdiklerini bildirdi.

Bu sistemlerin, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleriyle girdikleri savaşın seyrini değiştireceğini ileri süren Muşat, geliştirilen hava savunma sistemlerinin detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.