Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor

25.04.2022 07:27
Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor

Yemen'de Husiler, hükümetle herhangi bir anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için bir kesimi desteklemeyen üçüncü tarafların katılımını talep etti.

Yemen'de Husiler, hükümetle herhangi bir anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için bir kesimi desteklemeyen üçüncü tarafların katılımını talep etti.

Husi müzakere heyeti üyesi Abdulmelik el-Acri, dün Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun yapılamamasına ilişkin Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.

"Ateşkesi, ablukanın kaldırılması ve savaşın sonlandırılması gibi konuları görüşme imkanı sağlayan yatırım şeklinde değerlendirmek gerekirdi." ifadesini kullanan Acri, Birleşmiş Milletler ve ateşkesle ilgilenen heyetinin düşük performansını eleştirerek, rollerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Acri, "hükümetle herhangi bir anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak, bir kesimi desteklemeyen ve yanında olmayan üçüncü tarafların katılımının olması gerektiğini" kaydetti.

Söz konusu suçlamalara ilişkin BM Yemen temsilcilerinden henüz bir değerlendirme yapılmadı.

Yemen hükümeti ise Sana'dan ilk ticari uçuşun yapılmaması konusunda Husileri, "meşru hükümet tarafından verilmiş pasaportların geçerliliğine işaret eden anlaşmaya bağlı kalmamakla" suçlamıştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muhammed el-İryani, konuya ilişkin dünkü açıklamasında, "Terörist Husi milisler, kendileri tarafından verilen güvenilmez pasaportlarla 60 yolcuyu, diğer normal yolcularla uçağa bindirmeye çalışıyor. Husiler, İran Devrim Muhafızları ve Lübnan Hizbullahı'nın onlarca lider ve uzmanını sahte isim ve belgelerle kaçırmak için uçuşlardan yararlanarak ateşkesi suistimal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

24 Nisan'da ilk uçuş gerçekleştirilecekti

Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Kurum, Birleşmiş Milletlerin (BM), Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleşecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

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Birleşmiş Milletler, Müzakere, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, anlaşmaların uygulanması için üçüncü tarafların katılımını istiyor - Son Dakika


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