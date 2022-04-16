Yemen'de Husiler, Arap koalisyonunu akaryakıt gemisine el koymakla suçladı - Son Dakika
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Yemen'de Husiler, Arap koalisyonunu akaryakıt gemisine el koymakla suçladı

16.04.2022 20:50
Yemen'de Husiler, Arap koalisyonunu akaryakıt gemisine el koymakla suçladı

İran destekli Husiler, Arap koalisyonunu, yapılan ateşkese rağmen akaryakıt gemisini alıkoymakla suçladı.

İran destekli Husiler, Arap koalisyonunu, yapılan ateşkese rağmen akaryakıt gemisini alıkoymakla suçladı.

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberinde, Husilerin kontrolündeki Yemen Petrol Şirketinin konuyla ilgili açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Harvest adlı gemiye el konulduğu belirtilerek Arap koalisyon güçleri korsanlık yapmakla suçlandı.

Yaklaşık 30 bin ton mazot taşıdığı belirtilen geminin teftiş edilmesine ve Birleşmiş Milletlerden (BM) alınan izne rağmen el konulduğu kaydedildi.

El konulan gemi sayısının 3'e çıktığı belirtilen açıklamada, gemilerdeki benzin ve mazotun yaklaşık 88 bin 439 ton olduğu aktarıldı.

Husilerin suçlamalarına ilişkin Arap koalisyonundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde Limanı'na girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

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Koalisyon, Akaryakıt, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, Arap koalisyonunu akaryakıt gemisine el koymakla suçladı - Son Dakika


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