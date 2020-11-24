Yemen'de Husiler, BM'nin Kızıldeniz'de petrol sızma riski olan tankere erişimine onay verdi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) Kızıldeniz'de 1,1 milyon varil petrolün sızma riski olan tankere erişimine izin verdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Husiler'in BM'nin Kızıldeniz'deki petrol tankerine erişimine onay verdiğini açıkladı.

Uzmanlardan oluşan bir ekibin petrol tankerinde inceleme yapacağını belirten Stephane Dujarric, ekibin ilk olarak petrol sızma riskine karşı tankerde bakım yapacağı ve sızıntının önlenmesine yönelik neler yapılabileceğini değerlendireceğini söyledi.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski var.

BM, bu sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olduğu konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.