Yemen'de Husiler camiye saldırdı: 20 ölü - Son Dakika

Yemen'de Husilerin hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği balistik saldırısında 20 kişi hayatını kaybetti.
Yemen'de İran destekli Husiler, Marib kentindeki hükümete ait bir askeri kampta yer alan mescide füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, 80 yaralının olduğu belirtildi.
Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani, alçak bir terör eylemi olduğunu belirterek saldırıyı kınadı. - TAİZ
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:59 - Kaynak: İHA
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