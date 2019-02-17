Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husiler'den "İsrail ile Normalleşme Karşıtı" Protesto

Yemen'de Husiler'den "İsrail ile Normalleşme Karşıtı" Protesto

50 dakika önce

Yemen'in farklı kentlerinde binlerce Husi, Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Varşova'da yapılan konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturmasına tepki göstererek "İsrail ile normalleşmeye" karşı çıktı.

Yemen'de Husiler'den
Yemen'in farklı kentlerinde binlerce Husi, Husiler, Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin Varşova'da yapılan konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturmasına tepki göstererek "İsrail ile normalleşmeye" karşı çıktı.

El-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen " Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanına oturmasının ardından binlerce Husi, bu duruma tepki gösterdi.

Sana, Hudeyde, Zemar ve Sada kentlerinde gerçekleştirilen "İsrail'le normalleşme karşıtı" gösterilerde Yemani'nin Netanyahu'nun yanına oturması şiddetle kınanarak İsrail ile normalleşme karşıtı pankartlar açıldı.

Göstericiler, Filistin davasına bağlılık ve İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani'nin, ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" isimli konferansta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanına oturması eleştirilere neden olmuştu. Yemani'nin, konuşması sırasında mikrofonu bozulan Netanyahu'ya kendi mikrofonunu ödünç vermesi ve Netanyahu'nun bunun üzerine Yemani'yle şakalaşarak ona "bunun iki devletin iş birliğinin ilk adımı" olduğunu söylemesi Yemenliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Dünya
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