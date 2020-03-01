Yemen'de Husiler El-Hazm kentini ele geçirdi - Son Dakika
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Yemen'de Husiler El-Hazm kentini ele geçirdi

6 saat önce

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağladı.

Yemen'de Husiler El-Hazm kentini ele geçirdi, System.String[]

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler Yemen hükümet güçleriyle çatışması sonrasında kentte kontrolü ele geçirdi.

Çatışma sonucunda iki tarafta da ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, ayrıntıya yer verilmedi.

Yemen'in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) temsilcisi Muhammed Cumeyh ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, kentin, siyasi ve askeri liderlerin ülke dışında olması, ordu içinde binlerce hayali askerin bulunması ve darbeyi sona erdirmek yerine tali savaşlara girilmesi nedeniyle düştüğünü ifade etti.

Husilerin 2014'te ele geçirdiği El-Hazm kentinde hükümet güçleri aralık 2015'te tekrar kontrolü sağlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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