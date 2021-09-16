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Yemen'de Husiler hükümetin Beyda ilindeki son kalesini de ele geçirdi - Son Dakika

Yemen'de Husiler hükümetin Beyda ilindeki son kalesini de ele geçirdi

16.09.2021 00:06
Yemen'de Husiler hükümetin Beyda ilindeki son kalesini de ele geçirdi, System.String[]

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Bayda ilinde hükümet güçlerinin son kalesi durumundaki Es-Savmea ilçesinin merkezini kontrol altına aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin orta kesiminde yer alan El-Bayda ilinde hükümet güçlerinin son kalesi durumundaki Es-Savmea ilçesinin merkezini kontrol altına aldı.

Askeri yetkililerden alınan bilgiye göre, Savmea ilçesi, Husiler ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu.

Çatışmalar sonucu Husiler, hükümet güçlerinin Beyda ilindeki son kalesi durumundaki Es-Savmea ilçesinin merkezini ele geçirdi.

Askeri yetkililer, ilçenin Husilerin eline geçmesinde Yemen ordusuna gerekli yardım ve desteğin sağlanmamasının etkili olduğunu ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Hükümet, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler hükümetin Beyda ilindeki son kalesini de ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de Husiler hükümetin Beyda ilindeki son kalesini de ele geçirdi - Son Dakika
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