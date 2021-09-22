Yemen'de Husiler hükümetin kontrolündeki Marib'de bir ilçeyi ele geçirdi - Son Dakika

Yemen'deki İran destekli Husiler, hükümetin kontrolündeki Marib ilinin Harib ilçesinde kontrolü ele geçirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Harib ilçesinde kontrolü sağlayan Husiler, Marib kent merkezini de üç taraftan kuşattı.

Dün akşam saatlerinde Harib ilçesine iki kilometre mesafedeki Şakir bölgesinde toplanan Husilerin daha sonra ilçeye saldırı başlattığı ve Husiler ile hükümet güçleri ve onlara destek veren aşiret mensupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı kaydedildi.

Çatışmalarda 5 kişi öldü

Çatışmalarda 2'si Harib ilçesi sakinlerinden olmak üzere 5 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Harib'in ele geçirilmesiyle, Marib kent merkezi Cevf, Sirvah ve Harib olmak üzere üç taraftan Husilerce kuşatılmış oldu.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının da bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husilerin son zamanlarda saldırılarını artırdığı görülüyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.