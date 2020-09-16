Yemen'de Husiler, iç savaş döneminde kalp hastalıklarının üç katına çıktığını açıkladı - Son Dakika

Yemen'de Husiler, iç savaş döneminde kalp hastalıklarının üç katına çıktığını açıkladı

Yemen'deki Husiler, ülkede iç savaşın devam ettiği dönemde kalp hastalıklarının üç kat arttığını açıkladı.

Yemen'de Husiler, iç savaş döneminde kalp hastalıklarının üç katına çıktığını açıkladı, System.String[]

Yemen'deki Husiler, ülkede iç savaşın devam ettiği dönemde kalp hastalıklarının üç kat arttığını açıkladı.

Sözde Husi hükümetinin Sağlık Bakanı Taha el-Mutevekkil'in İbb kentinde doktorlara hitap ettiği konferans, Husilerin Mesire televizyon kanalında yayınlandı.

Mutevekkil, "Saldırıların (Koalisyon güçlerinin operasyonu) başlamasından bu yana kalp hastalıkları 3 kat arttı. Bu konuda yapılan araştırma, Koalisyon güçlerinin kullandığı silahların bu artışa etkisi olduğunu gösteriyor." dedi.

Bebeklerde doğuştan kalp rahatsızlıklarının yüksek olduğunu belirten Mutevekkil, "Yeterli hemşire ve tedavi için temel tıbbi ekipmandan mahrumuz." ifadelerini kullandı.

Mutevekkil, bölgeye uluslararası yardımların durmasının sağlık sektörü üzerinde daha fazla sıkıntıya neden olduğuna dikkati çekerek, Yemenlilerin "saldırı ve ablukaya maruz kaldığını" kaydetti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) 6 yılda 100 hemşire gönderdiğini söyleyen Mutevekkil, 2 bin hemşireye ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Koalisyon, Savaş, Yemen, Kalp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, iç savaş döneminde kalp hastalıklarının üç katına çıktığını açıkladı - Son Dakika

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