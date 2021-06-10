Yemen'de Husiler ile El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunuyor - Son Dakika

Ülkede iç savaşın başladığı 2014 yılından bu yana basın-yayın organları ve gazetecilere yönelik 1400'den fazla ihlalin gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu gazetecilerden 10'unun Husiler, birinin ise Hadramevt vilayetinde El Kaide tarafından alıkonulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yemen Gazeteciler Günü geldi ve hala 11 gazeteci Husiler ile El Kaide'nin elinde." ifadeleri kullanıldı.

Yemen 'de İran destekli Husiler ve terör örgütü El Kaide'nin elinde 11 gazeteci bulunduğu belirtildi.

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