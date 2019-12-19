Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı

7 saat önce

Yemen'de, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı, System.String[]

Yemen'de, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

Yemenli askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinde esir takası yapıldı.

Hükümet güçleri, Husilerden 60 esiri serbest bıraktı. Bunun üzerine Husiler de hükümet güçlerinden alıkoyduğu 75 kişiyi salıverdi.

Konuyla ilgili hükümet veya Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında birçok kez esir takası yapıldığı biliniyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:36 Kaynak: AA
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