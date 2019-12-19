Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı

6 saat önce

Yemen'de, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

Yemen'de, hükümet güçleri ile Husiler arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde 135 tutuklu serbest bırakıldı.

Yemenli askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, hükümet güçleri ile Husiler arasında Taiz kentinde esir takası yapıldı.

Hükümet güçleri, Husilerden 60 esiri serbest bıraktı. Bunun üzerine Husiler de hükümet güçlerinden alıkoyduğu 75 kişiyi salıverdi.

Konuyla ilgili hükümet veya Husilerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de daha önce de hükümet ile Husiler arasında birçok kez esir takası yapıldığı biliniyor.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı

Hükümet, Yemen, Taiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:48 Kaynak: AA
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