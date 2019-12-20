Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı - Son Dakika
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Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı

7 saat önce

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı.

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı, System.String[]

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası yapıldı.


Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında yapılan esir takası anlaşması çerçevesinde Husiler'den 60 esir, Husiler de hükümet güçlerinden alıkoyduğu 75 kişiyi serbest bıraktı. Yemen'de Husiler'in serbest bıraktığı esirler uzun zamandır ailelerine kavuşmayı beklediklerini belirtti. Esirler ve aileleri arasında ise duygu dolu anlar yaşandı.


Husiler ve Yemen hükümeti, İsveç'in başkenti Stockholm'de Aralık 2018'de BM himayesinde imzaladıkları Stockholm anlaşması kapsamında 7 bin esiri takas etmeyi kabul etmişti. Ancak her iki taraf da anlaşmayı henüz uygulamadı.


Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - TAİZ

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:56 Kaynak: İHA
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