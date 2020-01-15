Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı - Son Dakika

Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı

38 dakika önce

Yemen'de Husilere bağlı sözde hükümetin İletişim Bakanı Musfir el-Numeyr, ülkede geçen perşembeden bu yana devam eden internet kesintisinden Arap Koalisyonu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı, System.String[]

Yemen'de Husilere bağlı sözde hükümetin İletişim Bakanı Musfir el-Numeyr, ülkede geçen perşembeden bu yana devam eden internet kesintisinden Arap Koalisyonu'nun sorumlu olduğunu söyledi.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Numeyr ülkedeki internet kesintilerine ilişkin sözde Husi kabinesine sunum yaptı.

Numeyr, "Saldırgan ülkeler (Arap koalisyonu) denizaltı iletişim kabloları ve iletişim ekipmanlarının ülkeye girişini engelledi." ifadesini kullandı.

Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'te başkent Sana ve çevresiyle ülkedeki telekomünikasyon şirketlerinin çoğunun idaresini de ele geçirmişti.

Ülkedeki internet hizmetinde, çatışmalar ve doğal afetler nedeniyle sorunlar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte gıdada hile yapan firmalar ve ürünleri
Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu Sarıyer'de sahilde balık tutan bir şahıs, denizde ceset olduğunu fark etti Rusya, Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan Ukrayna şirketini hackledi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 01:20:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Husiler, internet kesintisi nedeniyle Arap Koalisyonu'nu suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]