Yemen'de Husiler kabile üyelerinin evlerini yıktı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin doğusunda bulunan Marib vilayetindeki kabile üyelerine ait birçok evi yıktı.

Yemen Ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan haberde, yıkılan evlerin Marib'in batısındaki Sirvah bölgesinde ve El-Firas kabilesine ait olduğu kaydedildi.

Yıkılan evlerin sayısına yer verilmeyen haberde, bunlar arasında Husilere karşı olduğu bilinen Şeyh Kıbli Salih bin Firas el-Cehmi'nin evinin de bulunduğu ifade edildi.

Husiler konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığı, Yemen'de iç savaşın başlangıcından 2019'a kadar Husilerin 900 evi yıktığını açıklamıştı.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.