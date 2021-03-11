Yemen'de Husiler stratejik Marib kentindeki sivil yerleşim alanını balistik füzeyle hedef aldı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler, ülkenin doğusundaki Marib kentinde bir yerleşim birimine balistik füze fırlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husi milisleri çoğunlukla yerlerinden edilmiş kişilerin yaşadığı, Marib kentinin kuzeyindeki er-Ravda bölgesine balistik füze attı.

Saldırının herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığı netleşmezken, Yemen hükümetinden veya Husilerden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

Husiler, meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek için son dönemde saldırılarını artırdı.