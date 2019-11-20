Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan gemiler serbest bırakıldı

Yemen'in 3 mil açığında Ukban Adası yakınlarında karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Husiler tarafından alıkonulan 1'i Suudi Arabistan'a ve 2'si Güney Kore'ye ait gemilerin bugün serbest bırakıldığı açıklandı.

Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hussein al-Ezzi'nin Yemen Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan soruşturma sonrasında yabancı gemilerin rüzgar ve yüksek dalgalardan korunmak için Yemen karasularına yanaşmak zorunda kaldıkları tespit edildi" dedi.

Yemen'in Ukban Adası'nın 3 mil açığında, Husiler tarafından alıkonulan 3 geminin arasında Suudi Arabistan'a ait 'Rabigh 3' adlı gemi de bulunuyordu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, "Suudi Arabistan Hükümeti, İran tarafından desteklenen terörist Husi milisleri tarafından 'Rabigh 3' adlı geminin kaçırılmasını ve silahlı soygunu kınıyor" açıklamasını yapmıştı.