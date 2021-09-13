Yemen'de, Husiler tarafından idam cezasına çarptırılan 4 gazetecinin serbest bırakılması istendi - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından idam cezasına çaptırılan 4 gazetecinin serbest bırakılması talebiyle başkent Sana'da gösteri düzenlendi.

Yemen'de tutukluların ve kaçırılanların haklarını savunan sivil toplum kuruluşu olan Kaçırılanların Anneleri Birliği tarafından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ofisi önünde düzenlenen gösteride Husilerin kaçırdığı tüm gazetecilerin serbest bırakılmasının istendiği dövizler taşındı.

Birlik tarafından yapılan ve gösteri esnasında okunan yazılı açıklamada, "gazeteciler Abdulhalık Umran, Ekrem el-Velidi, Tevfik el-Mansuri ve Haris Hamid serbest bırakılıp haklarındaki idam cezası düşürülecek yerde, ailelerinin onları Sana'daki Merkezi Güvenlik Hapishanesi'nde ziyaret etmesinin yasaklandığı" ifade edildi.

Temmuz ayından bu yana Umran'ın ailesiyle iletişim kurmasına izin verilmediği ve kendisinden hiçbir şekilde haber alınamadığı belirtilen açıklamada, BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'den kaçırılan tüm gazetecilerin serbest bırakılması için Husilere baskı yapması istendi.

Husilerin elinde 10 gazetecinin bulunduğu, bunlardan 4'üne idam cezası verildiği belirtiliyor.

Yemen'de yakınları kaçırılan veya zorla alıkonulan aileler, birlikte hareket etmek ve yakınlarının serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla Nisan 2016'da "Kaçırılanların Anneleri Birliği"ni kurmuştu.