Yemen'de Husilere ağır darbe - Son Dakika

Yemen'in El-Beyda ilinde İran destekli Husiler ile ordu güçleri arasında çıkan çatışmalarda Husilerden çok sayıda kişi öldü ve yaralandı, onlarcası da esir alındı.

Yemen ordusuna ait "26Sepnews.net" internet sitesinde yer alan habere göre, 143. Piyade Tugayı Komutanı Tümgeneral Ziyab Nimran, Husilerin bugün El-Beyda ilinin kuzeyindeki Kaniye cephesinde büyük darbe aldığını söyledi.

Kaniye cephesinde çıkan çatışmalarda Husilerden onlarca kişiyi öldürdüklerini ve yaraladıklarını, onlarca kişiyi de esir aldıklarını belirten Nimran, olayı "Husilere yönelik eşi görülmemiş büyük bir katliam" olarak nitelendirdi.

Çatışma sırasında ayrıca Husilere ait askeri araçlar, ağır ve hafif silahlar ve çeşitli mühimmat ele geçirdiklerini kaydeden Nimran, ordu güçlerinin kayıplarıyla ilgili bilgi vermedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.