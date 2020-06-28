Yemen'de Husilere ait hapishanelerde 20 bin kişi alıkonuluyor - Son Dakika

Yemen'de Husilere ait hapishanelerde 20 bin kişi alıkonuluyor

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan resmi ve gayri resmi 790 hapishanede 20 bin kişinin alıkonulduğu belirtildi.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde bulunan resmi ve gayri resmi 790 hapishanede 20 bin kişinin alıkonulduğu belirtildi.

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Yemen Hükümetine bağlı resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, İnsan Hakları İzleme Koalisyonu tarafından online bir sempozyum düzenlendi.

Koalisyonun Yönetim Kurulu Başkanı Mutahhar el-Bezici, sempozyumda yaptığı konuşmada, özellikle Husilerin halka karşı sistematik ihlallerde bulunması nedeniyle ülkenin son bir buçuk yılın en kötü insani krizinden geçtiğini söyledi.

Temkin Kalkınma ve İnsan Hakları Örgütü Başkanı Murad el-Garati, Husilerin kontrolünden yer alan resmi ve gayri resmi 790 hapishanede 20 bin kişinin tutulduğunu aktardı.

Garati, Husilerin 7 bin çocuğu militarize ettiğini, çeşitli kentlerde döşedikleri mayınlarla 6 bin kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olduklarını kaydetti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilere ait hapishanelerde 20 bin kişi alıkonuluyor - Son Dakika

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