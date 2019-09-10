Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü

1 saat önce

Yemen'in liman kenti Hudeyde'de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü, System.String[]

Yemen'in liman kenti Hudeyde'de Husilere ait silah ve mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.


Yemen'in batısında bulunan Hudeyde kentinde Husilere ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Patlamada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlama nedeniyle bölgede bulunan 6 evin yıkıldığı ifade edildi.


Öte yandan, Husiler henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - SANA

Yemen, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi
Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:44:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilere ait silah deposunda patlama: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]