Yemen'de Husilere bağlı mahkeme, hükümetten 56 kişinin mal varlığına tedbir koydu - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husilere bağlı askeri mahkeme, hükümet mensubu 56 kişinin mal varlığına geçici olarak el konulması kararı aldı.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, hükümet güçlerine mensup 56 kişinin mal varlığına ihtiyati tedbir konulması kararı ve gerekçesine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu kararı Husilere bağlı sözde Merkez Askeri Bölge Mahkemesi'nin aldığı kaydedilen haberde, karara gerekçe olarak 56 kişinin "ihanet ve düşman güçlerinin (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri) Yemen'e girişine yardım etmeleri" gösterildi.

Haberde ayrıca, mal varlığına geçici olarak el konulan 56 kişi arasında Marib Valisi Sultan el-Arade, eski Üçüncü Bölge Komutanı Abdurrab eş-Şeddadi, eski İçişleri Bakanı Abduh Hüseyin et-Tarib ve Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin oğlu Yasir Abdurabbu Mansur Hadi'nin de yer aldığı belirtildi.

Yemen hükümetinden ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.