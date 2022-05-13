Yemen'de Husilerin açtığı ateş sonucu onlarca Afrikalı göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin açtığı ateş sonucu onlarca Afrikalı göçmen hayatını kaybetti

13.05.2022 12:05
Yemen'de Husilerin açtığı ateş sonucu onlarca Afrikalı göçmen hayatını kaybetti

Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Sade kentinde Husilerle çıkan çatışmalarda onlarca Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Arap koalisyon güçleri, Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Sade kentinde Husilerle çıkan çatışmalarda onlarca Afrikalı göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Koalisyon güçlerinin konuya ilişkin açıklaması Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alırken göçmenlerin ülkelerine yönelik bilgi verilmedi.

Açıklamada, sınır bölgesinde Husiler tarafından başlatılan çatışmalar sonucunda zorla göç ettirilen onlarca kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Husilerin çıkan anlaşmazlık sonrası çıkan çatışmalarda yüzlerce Afrikalı göçmenin evini yaktığı ve "vahşi operasyonu" gerçekleştirdiği belirtildi.

Koalisyon, göçmenlere yönelik acımasız Husi ihlallerini ortaya çıkarma konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ve insan hakları örgütlerine sorumluluk alma çağrısı yaptı.

Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Körfez ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin güzergahı

Yemen, özellikle Etiyopya ve Somali başta olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkelerine geçmek isteyen Afrikalı düzensiz göçmenlerin güzergahı olarak kullanılıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

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Suudi Arabistan, Koalisyon, Yemen, Arap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin açtığı ateş sonucu onlarca Afrikalı göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika


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