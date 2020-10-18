Yemen'de Husilerin attığı füze, Suudi Arabistan sınırı yakınlarına düştü - Son Dakika

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husi milisler tarafından başkent Sana'dan atılan balistik füzenin, ülkenin Suudi Arabistan sınırındaki Sada iline düştüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, "İran tarafından desteklenen terörist Husi milisler, sabah saatlerinde Sana'dan bir balistik füze attı." dedi.

Maliki, füzenin Yemen'in kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırı yakınlarındaki Sada iline düştüğünü kaydetti.

Koalisyon sözcüsü, Husileri yüzlerce sivilin hayatını tehdit edecek şekilde rastgele balistik füze atarak uluslararası insani hukuku ihlal etmekle suçladı.

Ölü ve yaralı bilgisine ilişkin bilgi verilmezken Husiler konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Hükümet güçlerinden Dali'de Husi mevzilere yönelik operasyon

Öte yandan Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümet güçleri, ülkenin güneyinde yer alan Ed-Dali ilindeki Muris bölgesinde Husilere ait mevzilere geniş çaplı operasyon başlattı.

Operasyonda, Muris bölgesinin kuzeyindeki bazı askeri mevzilerde kontrolü sağlayan Hükümet güçleri, kuzey yönünde Demt ilçesine doğru ilerlemeye başladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.