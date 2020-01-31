Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

6 saat önce

Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla çok sayıda kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi, System.String[]

Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla çok sayıda kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Husilere ait el-Mesire sitesinin haberine göre göstericiler, Trump'ın sözde barış planının "gaspçı siyonistlerin yararını gözeten komplocu hedeflerine" ulaşamayacağını ve diğerleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Husilerin çağrısıyla düzenlenen eylemde, Yemenlilerin, söz konusu planın hiçbir ayrıntısını; Filistin'in bölünmesi ve Kudüs'ün satılmasını kabul etmeyeceği belirtildi.

Eyleme, canlı yayınla bağlanan Hamas Siyasi Büro Üyesi Mahmud ez-Zehar, göstericileri selamlayarak, "Trump seçimlerde başarısız oldu. Görev süresini, kutsal değerlerimiz ve topraklarımız pahasına yenilemek istiyor." dedi.

"Hainler ve komplocuların" Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak adlandırdığına işaret eden Zehar, bunun mümkün olmayacağını vurguladı.

Husilerin üst düzey yöneticilerinden Muhammed Ali el-Husi de Yemenlilerin, Filistin'in yanında yer almasının dini bir görev olduğunu belirtti.

Her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını, herhangi bir karşılık ya da teşekkür beklemeden, onun için mücadele edeceklerini kaydeden Husi, bu anlaşma karşısında sessiz kalanlara tepki gösterdi.

Husi, sözde barış planına karşı gelemeyenlerin Mescid-i Aksa'nın özgürleştirilmesi için de harekete geçemeyeceğini ifade ederek, Filistin'in tüm diktelere rağmen anlaşma karşısındaki tutumundan övgüyle söz etti.

Sözde barış planının açıklandığı toplantıda büyükelçileri hazır bulunan Arap ülkelerine özür dileme çağrısında bulunan Husi, ayrıca İslam ümmetini, Filistin meselesi konusunda sadece söylemlerle sınırlı kalmayan pratik bir programla sonuçlanacak zirve düzenlenmeye çağırdı.

Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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