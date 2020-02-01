Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar Göstericilerin ABD bayrağı yakması Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri

Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar

Göstericilerin ABD bayrağı yakması

Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla çok sayıda kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.

Göstericiler, Trump'ın sözde barış planının "gaspçı siyonistlerin yararını gözeten komplocu hedeflerine" ulaşamayacağını ve diğerleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.

Husilerin çağrısıyla düzenlenen eylemde, Yemenlilerin, söz konusu planın hiçbir ayrıntısını; Filistin'in bölünmesi ve Kudüs'ün satılmasını kabul etmeyeceği belirtildi.

Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Arap Birliği, Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddetti
BAE Dışişleri Bakanı bin Zayid'den 'Yüzyılın Anlaşması' planını destekleyici paylaşım! Meteoroloji'den 4 il için yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul Barosu, adliyelerdeki fiyat eşitsizliğine karşı avukatları boykota çağırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 20:33:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]