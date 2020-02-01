Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi - Son Dakika

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Yemen'de Husilerin çağrısıyla, Trump'ın sözde barış planı protesto edildi
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar Göstericilerin ABD bayrağı yakması Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla...
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:59 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yemen'in başkenti Sana'da düzenlenen gösteri
Gösteriye katılan yüzlerce Yemenlinin taşıdıkları pankartlar
Göstericilerin ABD bayrağı yakması
Yemen'in başkenti Sana'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planı, Husilerin çağrısıyla çok sayıda kişinin katıldığı eylemle protesto edildi.
Göstericiler, Trump'ın sözde barış planının "gaspçı siyonistlerin yararını gözeten komplocu hedeflerine" ulaşamayacağını ve diğerleri gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını dile getirdi.
Husilerin çağrısıyla düzenlenen eylemde, Yemenlilerin, söz konusu planın hiçbir ayrıntısını; Filistin'in bölünmesi ve Kudüs'ün satılmasını kabul etmeyeceği belirtildi.
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