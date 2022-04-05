Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar, 7 yılda 1929'un üzerinde can aldı - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar, 7 yılda 1929'un üzerinde can aldı

05.04.2022 00:28
Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar, 7 yılda 1929'un üzerinde can aldı

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu, İran destekli Husilerin tuzakladığı mayınların infilak etmesi sonucu 7 yılda 1929'u aşkın sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu, İran destekli Husilerin tuzakladığı mayınların infilak etmesi sonucu 7 yılda 1929'u aşkın sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Koalisyon, "4 Nisan Dünya Mayın Bilincini Geliştirme Günü" münasebetiyle yazılı açıklama yaptı.

Ülkede savaşın sürdüğü 7 yılda Husilerin pek çok il, bölge ve araziyi nasıl mayın tarlalarına dönüştürdüğünün yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, bu süre zarfında 18 ilde mayınların patlaması sonucu 357'si çocuk, 146'sı kadın, 83'ü yaşlı olmak üzere 1929'u aşkın can kaybının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Husilerin mayınları, Yemenlilerin gündelik faaliyetlerde bulunduğu, tarım arazileri, meralar ve yerleşim alanlarına yerleştirdiği vurgulandı.

Yemen Mayın Gözlemevi'nden daha önce yapılan açıklamada da 2021'in başından bu yana yere döşenen mayınların patlaması sonucu 176 sivilin öldüğü, 187'sinin yaralandığı bildirilmişti.

Yemen hükümet yetkililerin açıklamalarına göre, Husiler tarafından ülkenin birçok bölgesine döşenen mayın sayısı bir milyonu aşıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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İnsan Hakları, Mayın, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar, 7 yılda 1929'un üzerinde can aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar, 7 yılda 1929'un üzerinde can aldı - Son Dakika
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