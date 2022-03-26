Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirdi - Son Dakika

Yemen'de yıllardır devam eden savaş boyunca İran destekli Husilerin döşediği mayınlar binlerce kişinin hayatını kabusa çevirirken, patlamalar sonucu uzuvlarını kaybeden Yemenliler de protez uzuvlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Yemen hükümetinin yayımladığı raporlara göre, Husiler savaşın başlangıcından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde yaklaşık 2 milyon mayın döşedi ve bu mayınlar nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Yakın ve Orta Doğu Sözcüsü İman et-Trablusi, 26 Ocak'ta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yaklaşık 150 bin kişinin protez uzuv hizmetine ihtiyacı olduğunu söylemişti.

"Hayatım dayanılmaz bir şekilde kötüleşti"

Sağ bacağını mayın patlaması sonucu kaybeden Taizli Said ez-Zurafi, AA muhabirine hayatını trajediye çeviren olayı anlattı.

Taiz'in batısındaki Vaziyye ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı sırada bir mayına bastığını söyleyen Zurafi şunları kaydetti:

"Adımımı atınca mayın patladı. Patlamayla sağ bacağımı kaybettim, sol ayağım da yaralandı. Çok acı çektim ve üzüldüm. Hayatım dayanılmaz bir şekilde kötüleşti. Artık çalışamadığım için çocuklarım da bu durumdan etkilendi."

Zurafi, kendisi gibi mayın patlaması sonucu uzvunu kaybedenlerle Taiz'deki Kral Selman Protez Merkezine, hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştıracak protez uzuv taktırmak için gittiklerini söyledi.

Taizli çoban, "Barış içinde yaşamak için dünyayı ve iyi insanları köylerimizden mayınları temizlemeye ve bizi kurtarmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Husiler köylere mayın döşeyen bir terör örgütüdür"

20'li yaşlarındaki bir diğer Yemenli Edib Ali Salim de korkunç olayın gerçekleştiği anı şöyle anlattı:

"Vaziyye'de Husiler tarafından yerleştirilen bir mayının patlaması sonucu sol bacağımı kaybettim. Yolda yürürken birden patlama oldu. Şaşkınlığa uğradım. Bacağım kopmuştu ve ben nafile bir çabayla ayağa kalkmaya çalışıyordum."

Tedavi için Aden kentine sevk edilmeden önce ilçedeki bir hastaneye götürüldüğünü söyleyen Salim, "Husiler bölgeye çok sayıda mayın yerleştirdi, bu da mayınların infilak etmesi sonucu çobanlar başta olmak üzere birçok kişinin yaralanmasına, hayvanların telef olmasına yol açtı. Husiler yollara, ovalara ve köylere mayın döşeyen bir terör örgütüdür." diye konuştu.

Salim, uluslararası toplumu ve insani yardım kuruluşlarını, daha fazla kişinin hayatının kabusa dönmemesi için Husilere baskı yapmaya çağırdı.

Uzuvlarını kaybedenler psikolojik sıkıntılar yaşıyor

Taiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mansur el-Vazi, Husilerin yerleştirdiği mayınlar nedeniyle yaralanan ve uzuvlarını kaybedenlerin Taiz başta olmak üzere tüm ülke genelinde zor şartlar altında yaşadığını söyledi.

Uzuvlarını kaybedenlerin psikolojik sıkıntılarının, fiziksel sorunlarından daha büyük olduğuna işaret eden Vazi, kentte savaşın başlangıcından bu yana Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar nedeniyle yaklaşık 1000 kişinin sakat kaldığını ve bunlardan 890'ının kendisinin yönettiği merkeze getirildiğini belirtti.

Merkeze gelenler arasında 70 çocuk ve 55 kadının bulunduğuna dikkati çeken Vazi, "Hala bazı hastanelerden Husiler tarafından yerleştirilen mayınlar dolayısıyla yaralanan kişiler olduğuna ilişkin telefonlar alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletleri, uluslararası olarak yasaklanmış mayınları yerleştirmeyi durdurması için Husilere baskı yapmaya çağıran Vazi, çatışma taraflarına da Yemenlilere zarar veren bu savaşı durdurmaları çağrısında bulundu.