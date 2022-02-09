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Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle bir ayda 36 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle bir ayda 36 sivil yaşamını yitirdi

09.02.2022 19:53
Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle bir ayda 36 sivil yaşamını yitirdi

Yemen'de İran destekli Husilerin döşediği mayınlar ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle geçen ay 36 sivilin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin döşediği mayınlar ve çeşitli patlayıcılar nedeniyle geçen ay 36 sivilin hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mayınlar nedeniyle yaşamını yitirenleri belgelendiren bağımsız sivil toplum örgütü Yemen Mayın Temizleme Gözlemevi'nden yapılan yazılı açıklamada, ocak ayının ülkenin çeşitli bölgelerindeki siviller ve teknik personeller için acı geçtiği belirtildi.

Husilerin, Şebve, Marib, Cevf ve Hudeyde illerinde döşediği mayınlar ve patlayıcılar sonucu aralarında çocukların da olduğu 36 kişinin öldüğü, bunlardan 6'sının mayın temizlemekte görevli teknik personel olduğu ifade edildi.

Söz konusu şehirlerde ayrıca 37 kişinin yaralandığı, sivillere ait 5 otomobil ile 3 motosikletin kullanılamaz hale geldiği, 25 koyunun da telef olduğu aktarıldı.

Konuyla alakalı Husilerden ya da Yemen hükümetinden açıklama yapılmadı.

Yemen'de Husilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde döşediği mayınlar çok sayıda can kaybı ve yaralanmalara neden oluyor. Yemenli yetkililer, ülkede 1 milyondan fazla mayın döşendiğini ifade ederken, mayın temizleme çalışmaları yavaş ilerliyor.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Mayın, Yemen, Ocak, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin döşediği mayınlar nedeniyle bir ayda 36 sivil yaşamını yitirdi - Son Dakika


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