Yemen'de Husilerin düzenlediği topçu saldırıda 3 sivil öldü - Son Dakika

Yemen'deki Husilerin Beyda vilayetinde bulunan bir yerleşim bölgesine düzenlediği topçu saldırıda 2 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İran destekli Husiler Beyda iline bağlı El-Akla kentine topçu saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 çocuk ve bir kadın yaşamını yitirirken, çok sayıda sivil de yaralandı.

Yemen'deki tek taraflı ateşkes ve karşılıklı suçlamalar

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 Nisan Perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen'deki çatışan taraflar söz konusu tarihten bu yana yaptıkları açıklamalarla birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.