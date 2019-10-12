Yemen'de Husilerin elinde alıkonulmuş 320 kadın var

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, İran destekli Husilerin elinde alıkonulmuş 320 kadın bulunduğunu açıkladı.

Yemen resmi haber ajansı SEBE'nin haberine göre, Asker, yaptığı yazılı açıklamada, Husilerin 320 kadını alıkoymaya devam ettiğini ve hükümetin bu kadınların serbest bırakılması için büyük bir çaba içinde olduğunu belirtti.

Asker, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere sivillerin öldürülmesi, yaralanması ve sivillere karşı yapılan ihlallerden Husileri sorumlu tuttu.

Yemenli taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamış ancak uygulamada birtakım ihtilaflar yaşanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.