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Yemen'de Husilerin füze saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika

Yemen'de Husilerin füze saldırısında 3 asker öldü

19.02.2022 22:09
Yemen'de Husilerin füze saldırısında 3 asker öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin, Şebve ilindeki orduya ait El-Alem Karargahı'na balistik füze ile düzenlediği saldırı sonucu 3 asker öldü 10'dan fazla asker yaralandı.

Yemen'de İran destekli Husilerin, Şebve ilindeki orduya ait El-Alem Karargahı'na balistik füze ile düzenlediği saldırı sonucu 3 asker öldü 10'dan fazla asker yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Husiler, ülkenin doğusundaki Şebve ilinde yer alan El-Alem Karargahı'na balistik füze saldırısı düzenledi.

Saldırıda, askerlerin akşam namazına durduğu sırada karargahta bulunan caminin hedef alındığını belirten kaynaklar, ilk belirlemelere göre 3 askerin öldüğünü 10'dan fazla askerin de yaralandığını aktardı.

Husi ve resmi kaynaklardan saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen hükümeti ise Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından destekleniyor.

Ülkenin birçok bölgesinde çatışmalar aralıksız sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin füze saldırısında 3 asker öldü - Son Dakika


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