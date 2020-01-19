Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 70'e yükseldi - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 70'e yükseldi

6 saat önce

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında, ölü sayısı 70'e yükseldi.

Yemen'de Husilerin hükümet güçlerine saldırısında ölü sayısı 70'e yükseldi, System.String[]

Yemen'de İran destekli Husilerin Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında, ölü sayısı 70'e yükseldi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırı nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralıların çoğunun asker olduğu ve istirahat ederken hava saldırısına maruz kaldıkları belirtildi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, yaptığı ilk açıklamada, Husi milislerin Marib'teki askeri kampın mescidine düzenlediği saldırının, barış konusunda ne kadar isteksiz olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.

Hükümete bağlı askeri kaynaklar, İran destekli Husiler tarafından düzenlenen saldırının silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini aktarmıştı.

23 Husi militan öldürülmüştü

Yemen'in başkenti Sana'nın doğusundaki Nehem ilçesinde Husiler ile Yemen ordusu arasında dün çıkan çatışmada, 23 Husi militanı ile 3 asker hayatını kaybetmişti.


Ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemen ordusu, Nehem ilçesindeki askeri noktalara saldırı hazırlığında olan Husilere önleyici bir operasyon düzenlemiş çıkan çatışmada 23 Husi militanı öldürülürken, 3 asker de yaşamını yitirmişti.


Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:54 Kaynak: AA
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