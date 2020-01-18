Yemen'de Husilerin hükümet güçlerinin askeri kampına saldırması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Yemen'deki Husilerin, Marib kentinde hükümete ait askeri bir kampa düzenlediği hava saldırısında, 5 asker hayatını kaybetti, 15'i yaralandı.

Hükümet güçlerine ait kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, silahlı insansız hava aracıyla (SİHA), Marib kentinin kuzeybatısında hükümet güçlerine ait askeri kampa hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, hükümet güçlerinden 5 askerin hayatını kaybettiği, 15'inin yaralandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.