Yemen'de Husilerin idam cezasına çarptırdığı gazeteciler için uluslararası kampanya - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husilerin idama mahkum ettiği 4 gazetecinin kurtarılması için kampanya başlatıldı.

Fransa merkezli Uluslararası Gazeteciler Federasyonunun yaptığı yazılı açıklamada, başkent Sana'da 2015'ten bu yana Husiler tarafından tutuklu bulunan 4 gazetecinin, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kampanya kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcileri Hans Grundberg ile Tim Lenderking'e bu konuyu gündemlerine almaları konusunda mesaj gönderileceği, ayrıca ifade özgürlüğü ve insan haklarını müdafaa alanında çalışan uluslararası kuruluşlardan da bu meseleyi öncelemelerinin isteneceği kaydedildi.

Gazeteciler Abdulhalık İmran, Ekrem el-Velidi, Haris Hamid ve Tefik el-Mansuri'nin Haziran 2015'te tutuklandığı aktarılan açıklamada, bu gazetecilerin "vatana ihanet, düşmana (Arap koalisyonu) hizmet eden haber yapmak ve ülke içindeki düzeni bozmak"la suçlandığı ama aslında tek suçlarının gazeteci olmak olduğu dile getirildi.

Gazetecilerin tutuklandıkları andan itibaren psikolojik ve fiziksel pek çok işkenceye maruz kaldığı, ziyaret ve tıbbi bakım hakkından mahrum bırakıldığı bilgisi verilen açıklamada, medya çalışanları, gazeteciler ve sendikalardan, söz konusu kişilerin serbest bırakılması için çalışması ve kampanyaya destek vermesi istendi.

Nisan 2020'de Husilerin sözde mahkemesi, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuyla iş birliği yapmakla suçlanan 4 gazeteci hakkında idam cezası vermişti.