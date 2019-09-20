Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor
Son Dakika Güncel Haber

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor

1 saat önce

Yemen'de başta başkent Sana olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor, System.String[]

Yemen'de başta başkent Sana olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor.

Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da, kapalı akaryakıt istasyonlarının önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yakıt yokluğu nedeniyle 2 günden beri akaryakıt istasyonlarının hizmet vermediği kentte, Husilerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin petrol yüklü onlarca gemiyi El-Hudeyde limanında alıkoyduğunu açıklamasıyla akaryakıt karaborsaya düştü.

Daha önce litresi 365 riyalden (0,6 dolar) satılan benzinin litre fiyatı kriz sonrası bin 350 riyale (2,25 dolar) yükseldi.

Öte yandan, Husilerin kontrolündeki SABA'nın haberine göre, Husilerin sözde hükümet sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Dayfullah eş-Şami, koalisyon güçlerinin petrol yüklü gemileri alıkoymasının İsveç anlaşmasına aykırı olduğunu savundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü
Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu Hayatını kaybeden Neslican Tay'ın son paylaşımı yürek dağladı: Yaşamayı çok istiyorum Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 00:15:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde akaryakıt krizi yaşanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]