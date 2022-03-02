Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2015'ten bu yana en ağır yakıt krizi yaşanıyor - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2015'ten bu yana en ağır yakıt krizi yaşanıyor

02.03.2022 19:14
Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2015'ten bu yana en ağır yakıt krizi yaşanıyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolü altındaki bölgelerin 2015'ten bu yana yaşanan en ağır yakıt krizine sahne olduğunu duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, kontrolü altındaki bölgelerin 2015'ten bu yana yaşanan en ağır yakıt krizine sahne olduğunu duyurdu.

Husilere ait El-Mesira televizyonuna konuşan Sana'daki Husilerin kontrolünde bulunan Yemen Petrol Şirketi'nin (YPC) Sözcüsü Isam el-Mütevekkil, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mütevekkil, Yemen'in 2015'ten bu yana yaşanan en kötü yakıt krizine sahne olduğunu ifade etti.

Ülkenin farklı bölgelerinde araçlarına yakıt almak için bekleyenlerin benzin istasyonları önünde 3 kilometreyi aşan kuyruklar oluşturduğuna işaret eden Mütevekkil, YPC'nin Hudeyde Limanı'ndan petrol tankerlerinin geçişine izin verilmesi durumunda yakıt krizinin bitebileceğine vurgu yaptı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde son haftalarda şiddeti artan akaryakıt krizi yaşanıyor. İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile Yemen hükümetini, petrol gemilerine el koymak ve Hudeyde limanına girişlerini engellemekle suçluyor.

Yemen hükümeti ise Hudeyde Limanı'na giren gemilerin tüm gelirlerinin Husilerin kontrolü altında olmayan bir banka hesabına yatırılmasını ve Yemen'deki memurların maaşını ödemede kullanılmasını şart koşarken, Husiler bunu yapmayı reddediyor ve bu da yakıt krizinin devam etmesine neden oluyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Benzin, Petrol, Yemen, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 2015'ten bu yana en ağır yakıt krizi yaşanıyor - Son Dakika


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