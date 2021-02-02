Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na Arap koalisyon güçlerince iki hava saldırısı düzenlendi - Son Dakika

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na Arap koalisyon güçlerince iki hava saldırısı düzenlendi
02.02.2021 01:49
Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde olan Uluslararası Sana Havalimanı'na iki hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.
Husilere bağlı Saba haber ajansının verdiği bilgiye göre, hava saldırıları Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirildi.
Haberde saldırı sonrasında can kaybı ya da hasara dair bilgi paylaşılmazken koalisyondan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana İran destekli Husilere karşı Yemen hükümetine bağlı güçlere askeri destek veriyor.
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