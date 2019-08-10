Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü
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Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü

21 dakika önce

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi İbrahim el-Husi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Yemen'de Husilerin liderinin kardeşi öldürüldü, System.String[]
Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin kardeşi İbrahim el-Husi'nin öldürüldüğü belirtildi.
Suudi Arabistan önderliğindeki Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, al-Arabia televizyon kanalına telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin öldürülmesine ilişkin ayrıntılı herhangi bir bilgi vermenin bilgi güvenliği açısından uygun olmadığını ancak olaya ilişkin ayrıntıların yakında duyurulacağını dile getirdi.
Öte yandan Yemen'de gelişmeleri yakından takip eden güvenilir bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İbrahim el-Husi Başkent Sana'nın güneyindeki evinde suikastle öldürüldü.
Ayrıca Husi yönetimine bağlı İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İbrahim el-Husi'nin İsrail, Amerika ve uzantılarının saldırılarına bağlı hain eller tarafından suikastla öldürüldüğü doğrulandı.
Söz konusu açıklamada, İçişleri Bakanlığının İbrahim el-Husi'nin suikastına sebep olan suç odaklarının adalete teslim edilmesi için bir an dahi durmayacağı vurgulandı.
Al-Arabia televizyonunda verilen bilgide, öldürülen İbrahim el-Husi'nin, alanda birçok askeri operasyona liderlik ettiği, özellikle Suudi Arabistan sınırı yönünde Sa'de vilayeti ve çevresindeki silahlı operasyonlarda etkin olduğu kaydedildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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