Yemen'de Husilerin roket saldırısında 3 sivil öldü - Son Dakika
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Yemen'de Husilerin roket saldırısında 3 sivil öldü

6 saat önce

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib kentine roketle düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yemen'de Husilerin roket saldırısında 3 sivil öldü, System.String[]

Yemen'de İran destekli Husilerin, Marib kentine roketle düzenlediği saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler, meşru hükümeti destekleyen güçlere ait Sahn el-Cin karargahı yakınlarındaki Er-Ravda Mahallesi'ni hedef aldı.

Roketli saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 6 sivil yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere sevk edildi.

Husilerin birkaç gün önce Marib kentinde hükümete ait askeri kampa düzenlediği hava saldırısında 87 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, Marib, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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