Son Dakika Haberleri: Yemen'de Husilerin Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Yemen'de Husilerin Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Yemen'in batısında bulunan Hudeyde şehrinde Husiler tarafından yerleşim yerlerine topçu atışıyla düzenlenen saldırılarda 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de Husilerin Saldırısında 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, System.String[]
Yemen'in batısında bulunan Hudeyde şehrinde Husiler tarafından yerleşim yerlerine topçu atışıyla düzenlenen saldırılarda 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de isyancı Husiler, Hudeyde şehrinin hükumet tarafından kontrol edilen El-Nasır Mahallesi'ne topçu atışı düzenledi. Saldırı sonrası Yemen ordusunca yapılan açıklamada, saldırıda 5 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz Haziran ayından beri hükumet güçleri, ülkenin en mühim liman şehirlerinden olan Hudeyde'yi Husilerden geri almaya çalışıyor. Hükumet güçlerinin, şehre topyekün saldırı düzenlemesiyle liman kapatılmış, ülkeye insani yardımların girmesi imkansız hale gelmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana 6 bin 700'den fazla çocuğun öldüğünü veya yaralandığını açıkladı. - SANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Yemen, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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