Yemen'de Husilerin silah altına aldığı 21 çocuk serbest bırakıldı - Son Dakika

Yemen'de İran destekli Husiler tarafından silah altına alınan 21 çocuğun serbest bırakılarak başkent Sana'ya gönderildiği bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani konuya dair Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan İryani, Yemen ordusunun, Husilerin esir alarak Marib'de cepheye sürdüğü 21 çocuğu Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim ettiğini belirtti.

İryani, çocukların ICRC aracılığıyla Seyun Havalimanı'ndan Uluslararası Sana Havalimanı'na nakledildiği bilgisini verdi.

Husilerin ev ve okullardan kaçırdığı yüzlerce çocuğa radikal düşünceler aşıladığını ve onları silah altına aldığını kaydeden İryani, bunun savaş suçu ve uluslararası sözleşmeler ile çocukların korunmasını öngören kanunların ihlali olduğunu vurguladı.

İryani, uluslararası topluma, Yemen'deki çocuklar aleyhinde işlenen "korkunç" suçları kınama ve Husilere, çocukları silah altına almaması için baskı yapma çağrısında bulundu.

Yemen hükümeti, Husileri, 30 bin çocuğu silah altına almakla suçluyor. Yerel ve uluslararası insan hakları kuruluşları da Husilerin Yemenli çocuklara karşı savaş suçu işlediğini doğruluyor.

Umman'da 25 Şubat'ta yapılan ve Fransa, Hollanda, Belçika, Norveç, Almanya, Finlandiya, İsveç ve İrlanda'nın Yemen büyükelçilerinin katıldığı "Çocuklar ve Silahlı Çatışma" başlıklı toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılında Yemen'de silah altına alınan çocukların sayısında ciddi artış görüldüğü ifade edilmişti.